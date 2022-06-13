Pençe Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü

Pençe Kilit harekatında açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit düştüğünü duyurdu.

Bakanlık tarafından duyrulan acı haberde şu ifadeler kullanıldı;

"Kahraman silah arkadaşımız, 13 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; Kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

Şehadet haberi acılı aileye ulaştı

28 yaşındaki Tokatlı Şehidin, acı haberi, Erbaa ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Ramazan Gök'ün Zarife ve Zülfü Gök çiftinin 3'ü erkek 5 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.

Tokatlı Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün şehadet haberi ailesine verildi ViDEO