Pençe Kilit bölgesinde 10 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

Her geçen gün sayıları birer birer azalan hain teröristlerin kökü kazınıyor.

Örgüt üyelerini inlerinde leş eden Türk Silahlı Kuvvetleri, bir yeni başarıya daha imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı bu kez, Pençe Kilit bölgesinden güzel haberi duyurdu.

"10 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakanlık duyurusunda şu ifadelere yer verdi;

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."