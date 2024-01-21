Pençe-Kilit bölgesinde 10 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Mehmetçik sınır ötesindeki operasyonlarına devam ediyor..

Terör örgütü PKK'nın mağara ve sığınakları tek tek imha edilirken örgüt mensupları da etkisiz hale getiriliyor.

Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon

Son zamanlarda operasyonlar bir kez daha hız kazandı.

Böylelikle örgüt ağır kayıplar vermeye başladı. Son olarak güvenlik güçleri Irak'ın kuzeyinde harekete geçti.

"10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"

Gerçekleştirilen son operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: