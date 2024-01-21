Mehmetçik sınır ötesindeki operasyonlarına devam ediyor..
Terör örgütü PKK'nın mağara ve sığınakları tek tek imha edilirken örgüt mensupları da etkisiz hale getiriliyor.
Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon
Son zamanlarda operasyonlar bir kez daha hız kazandı.
Böylelikle örgüt ağır kayıplar vermeye başladı. Son olarak güvenlik güçleri Irak'ın kuzeyinde harekete geçti.
"10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"
Gerçekleştirilen son operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “çelikten pençeleri” ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!
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