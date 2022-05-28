MSB tarafından açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Yurtiçin ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Mehmetçik, terör unsurlarını art arda vuruyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede 18 PKK’lı terörist daha öldürüldü.

Açıklamada teröristlerin SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

“Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde”

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA’larımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

Pençe-Kilit bölgesinde, 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

