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    Pençe Kilit bölgesinde 2 askerimiz şehit düştü

    Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu ve Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım şehit düştü.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 17:25
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    Pençe Kilit bölgesinde 2 askerimiz şehit düştü

    Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekat bölgesinde 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı duyruldu.

    2 şehit 4 yaralı

    Bakanlık, acı haberinde şu ifadelere yer verdi;

    "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütleri mensupları ile çıkan çatışmada, P. Uzm. Çvş. Harun Yıldırım ve P. Uzm. Çvş. Savaş Borlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

    Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

    Pençe Kilit bölgesinde 2 askerimiz şehit düştü #1


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