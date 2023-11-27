Pençe-Kilit bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı haberi duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu 2 askerimizin şehit oldu.

Yaralı 2 askerimizin tedavisi sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir" bilgisine yer verildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.