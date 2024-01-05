Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist daha öldürüldü Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

ensonhaber.com

Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren askerler, her geçen gün göğüs kabartmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, kahramanlardan bir başarıyı daha duyurdu.

Haber bu kez Pençe Kilit bölgesinden.

2 terörist daha öldürüldü

Bakanlık, açıklamasında şu cümleleri kullandı;