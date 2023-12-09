Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

ensonhaber.com

Kahraman Türk askeri hain teröristlerin ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren askerler, her geçen gün göğüs kabartmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, kahramanlardan bir başarıyı daha duyurdu.

Haber, Pençe-Kilit bölgesinden.

Türk Silahlı Kuvvetleri, tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenledi.

" 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi"

Bakanlık haberi şu cümlelerle duyurdu;