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ensonhaber.com

Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.

Vatan uğruna canını ortaya koyan Mehmetçik, sınır ötesi ve sınır içindeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Eli kanlı terör örgütü üyelerinin mezarını tek tek kazan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden her geçen gün bir başarı haberi geliyor.

Başarılı haber bu kez Pençe Kilit bölgesinden.

Milli Savunma Bakanlığı, 2 teröristin öldürüldüğünü ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

İşte o açıklama;

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; - 11 adet 120 mm havan mühimmatı, - 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları, - 1 adet 120 mm havan namlusu, - 1 adet 81 mm havan tablası, - 2 adet jelikan.