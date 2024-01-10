Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

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Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde.

Sınır içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda büyük başarılar elde eden kahraman askerler hız kesmiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, kahramanlardan bir başarılı haberi daha duyurdu.

Haber bu kez Irak'ın kuzeyinden.

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi"

İşte o açıklama;

Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek.