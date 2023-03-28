Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist teslim oldu

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Kahraman Türk askeri, terör belası ile mücadeleyi sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde.

Milli Savunma Bakanlığı, bir güzel haberi daha duyurdu.

Güzel haber bu kez Pençe Kilit bölgesinden geldi.

2 terörist, saklandıkları mağarada, askerden kaçamayacaklarını anlayınca teslim oldu.

Bakanlık, o açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiklerimize teslim oldu.