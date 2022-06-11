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- Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı öldürüldü
Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı öldürüldü
Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi.
- Haber Merkezi
- 11.06.2022 - 09:46
- Güncelleme : 11.06.2022 - 09:53
Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi sürüyor.
Farklı bölgelerde harekatlarını başarıyla devam ettiren Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri inlerinde leş ediyor.
3 terörist öldürüldü, toplam sayı 220 oldu
Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist daha öldürülürken, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 220'ye yükseldiği aktarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, duyurusunda şu ifadelere yer verdi;
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi."