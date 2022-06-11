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    Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı öldürüldü

    Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 09:53
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    Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı öldürüldü

    Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi sürüyor.

    Farklı bölgelerde harekatlarını başarıyla devam ettiren Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri inlerinde leş ediyor.

    3 terörist öldürüldü, toplam sayı 220 oldu

    Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist daha öldürülürken, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 220'ye yükseldiği aktarıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı, duyurusunda şu ifadelere yer verdi;

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi."

    Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK lı öldürüldü #1


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