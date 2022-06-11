Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı öldürüldü

Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi.

Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi sürüyor.

Farklı bölgelerde harekatlarını başarıyla devam ettiren Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri inlerinde leş ediyor.

3 terörist öldürüldü, toplam sayı 220 oldu

Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist daha öldürülürken, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 220'ye yükseldiği aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, duyurusunda şu ifadelere yer verdi;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi."