Petrol
99.47
-1.06%
Euro
18.3138
0.35%
Dolar
17.9581
0.07%
Altın
1.018
0.26%
Borsa
2668
0.79%
Bitcoin
420.092
1.72%
BTXN Coin
8.97
-4.06%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 03.08.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 14:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

    Vatan nöbeti tutan askerler, teröristlerin saldırı ve sızma girişimlerinin önüne geçiyor.

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristleri etkisiz hale getirdiğine yönelik yeni bir açıklama yaptı.

    3 terörist etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    MSB duyurdu

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

    Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

    Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Ankara'da dolandırıcıları dolandıran 3 şüpheli yakalandı
    3. Sayfa

    Ankara'da dolandırıcıları dolandıran 3 şüpheli yakalandı

    İzmir’de at sırtında yolculuk kamerada
    3. Sayfa

    İzmir’de at sırtında yolculuk kamerada

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir