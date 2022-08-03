Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

Vatan nöbeti tutan askerler, teröristlerin saldırı ve sızma girişimlerinin önüne geçiyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristleri etkisiz hale getirdiğine yönelik yeni bir açıklama yaptı.

3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB duyurdu

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

