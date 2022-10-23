Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.

Sınır içi ve sınır dışı operasyonlarıyla terörün sonunu getirmeyi hedefleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir başarılı haber daha geldi.

"3 terörist etkisiz hale getirildi"

Pençe harekatından gelen haberi, Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelerle duyurdu;

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."