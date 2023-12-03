Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist öldürüldü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri her geçen gün yeniden göğüs kabartıyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden kahraman askerler, teröristlerin inlerine kadar giriyor.

Öyle ki hainler, Türk askerinden artık kaçamıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, her gün verdiği başarılı haberlere bir yenisini daha ekledi.

Haber bu kez Pençe Kilit bölgesinden.

"3 terörist öldürüldü"

Bakanlık şu cümleleri aktardı;