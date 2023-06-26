Pençe Kilit bölgesinde 4 terörist öldürüldü

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Türk Silahlı Kuvvetleri terör belasını bitirmekte kararlı.
Kahraman askerler, çeşitli operasyon bölgelerindeki çalışmalarını süratle ilerletiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tek bir terörist kalmayıncaya dek" anlayışıyla sürdürülen operasyonlardan her gün bir başarı daha geliyor.
Haber bu kez Irak'ın kuzeyinden.
4 terörist daha öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit bölgesinden mutlu haberi duyurdu.
O duyuruda şu ifadelere yer verildi;
Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.