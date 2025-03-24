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AA

Bizde aman dileyene kötü davranılmaz...

Kahraman Mehmetçik'in terörle mücadelesi hız kesmeden devam ederken eli kanlı terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

TESLİM OLMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim olan teröristin görüntüleri ortaya çıktı.

20 GÜNDÜR HİÇBİR ŞEY YEMEMİŞ

Görüntülerde, 20 günden beri hiçbir şey yemediğini belirten teröriste askerler tarafından su ve bisküvi ikram edildiği, ayrıca sağlık kontrolünden geçirileceği belirtiliyor.

YÖNETİCİ KADRO ZEVK İÇİNDE YAŞIYOR

Teslim olan teröristler ise ilk ifadelerinde, örgütün zor durumda olduğunu, sözde yönetici kadrosunun zevk içinde yaşarken kendilerinin açlık ve sefalet içinde boğuştuklarını anlattı.

İfadelerde bir teröristin de küflü ekşi maya yediği için zehirlendiği bilgisi yer aldı.

5 TERÖRİST TESLİM OLDU

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde son iki haftada PKK/YPG'li 5 terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim oldu.