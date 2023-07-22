Pençe Kilit bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü

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Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Kahramanca savaşan komandolar, teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.
Bu kapsamda yurt içi ve sınır bölgelerinde başlatılan operasyonlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden iyi haberleri duyurdu.
"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar..."
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!
Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina’da tespit edilen 5 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtları ile etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.