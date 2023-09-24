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Türk Silahlı Kuvvetleri hain teröristlere darbe üzerine darbe indirmeye devam ediyor.
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla terörün kökü kazınıyor.
Milli Savunma Bakanlığı her geçen gün yeni bir başarı haberini duyuruyor.
Haber bu kez Pençe Kilit bölgesinden.
"5 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı o duyurusunda şu ifadeleri kullandı;
Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.