MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu

Türkiye iki gündür Kuzey Irak'tan gelen acı haberlerle sarsıldı.
Dün Irak'ın kuzeyindeki üsse PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 Mehmetçik şehit düştü.
Bugün ise akşam saatlerinde acı haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
6 askerimiz daha şehit düştü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.
13 terörist öldürüldü
Bakanlık çıkan çatışmada 13 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Belirlenen hedeflere yönelik hava harekatları sürüyor"
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.
"Milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz"
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz.
İki günde 12 şehit
Irak’ın kuzeyinde dün hain teröristlerin düzenlediği saldırıda 6 askerimiz daha şehit olmuştu.
Bugünkü haberlerle birlikte Kuzey Irak'ta iki gün içerisinde şehit olan asker sayısı 12'ye yükseldi.
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