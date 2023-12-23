MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu

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Türkiye iki gündür Kuzey Irak'tan gelen acı haberlerle sarsıldı.

Dün Irak'ın kuzeyindeki üsse PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 Mehmetçik şehit düştü.

Bugün ise akşam saatlerinde acı haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

6 askerimiz daha şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

13 terörist öldürüldü

Bakanlık çıkan çatışmada 13 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Belirlenen hedeflere yönelik hava harekatları sürüyor"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.



Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.