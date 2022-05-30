Petrol
115.97
0.35%
Euro
17.6563
1.42%
Dolar
16.3906
1.23%
Altın
979.67
1.49%
Borsa
2502
0.00%
Bitcoin
500.867
5.13%
BTXN Coin
12.55
-1.72%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Pençe Kilit bölgesinde 6 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 11:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe Kilit bölgesinde 6 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, şehit kanını yerde bırakmıyor.

    Bölücü terör örgütüyle davasından dönmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri birer birer yok ediyor.

    Vatan aşkıyla gece gündüz demeden topraklarını koruyan askerler, hainlerin korkulu rüyası.

    Milli Savunma Bakanlığı, bugün bir güzel haberi daha duyurdu.

    6 terörist etkisiz hale getirildi

    Pençe Kilit operasyon bölgesinde 6 hainin daha öldürüldüğünün belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    "Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

    Pençe Kilit bölgesinde 6 terörist öldürüldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'ne yoğun ilgi
    Gündem

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'ne yoğun ilgi

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    Kemal Varol'un öykü kitabı: Sahiden Hikaye
    Kitap

    Kemal Varol'un öykü kitabı: Sahiden Hikaye

    Görüş Bildir