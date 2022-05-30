Pençe Kilit bölgesinde 6 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

Kahraman Türk askeri, şehit kanını yerde bırakmıyor.

Bölücü terör örgütüyle davasından dönmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri birer birer yok ediyor.

Vatan aşkıyla gece gündüz demeden topraklarını koruyan askerler, hainlerin korkulu rüyası.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün bir güzel haberi daha duyurdu.

6 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kilit operasyon bölgesinde 6 hainin daha öldürüldüğünün belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."