Pençe Kilit bölgesinde 6 terörist öldürüldü

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Türk Silahlı Kuvvetleri hain teröristlere darbe üzerine darbe indirmeye devam ediyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla terörün kökü kazınıyor.

Milli Savunma Bakanlığı her geçen gün yeni bir başarı haberini duyuruyor.

Haber bu kez Irak'ın kuzeyinden.

6 terörist öldürüldü

Bakanlık, başarılı haberi şu ifadelerle duyurdu;

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.