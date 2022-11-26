Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist leş edildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Pençe Kilit bölgesinde kahramanca savaşan Duabey Onur Öztürkmen, İsmail Ünal ve Mustafa Yıldız şehitlik makanıma erişti.

Acı haber sonrasında operasyonlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, şehidinin gözünü arkada bırakmadı.

7 teröristin mezarı kazıldı

Pençe Kilit bölgesinden gelen güzel haberde, 7 hain teröristin leş edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, duyurusunu şu ifadelerle yaptı;

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."