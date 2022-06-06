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    Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
    • 06.06.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 10:41
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    Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, bölücü terör örgütleriyle mücadelesine devam ediyor.

    Her geçen gün hain teröristlerin leşini çıkaran Türk Silahlı Kuvvetleri, davasından dönmeyecek.

    Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerinden bir güzel haberi daha duyurdu.

    Pençe Kilit operasyonu, teröristlere yeniden mezar oldu.

    PKK'lı 7 terörist öldürüldü

    Bakanlık ise açıklamalarını şu ifadelerle duyurdu:

    "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. "

    Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist öldürüldü #1


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