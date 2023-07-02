Pençe Kilit bölgesinde 9 terörist hava harekatıyla öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Pençe Kilit Operasyon bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Kahramanca savaşan komandolar, teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.

Bu kapsamda yurt içi ve sınır bölgelerinde başlatılan operasyonlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden iyi haberleri duyurdu.

"Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar…"

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: