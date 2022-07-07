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    Pençe Kilit bölgesinde bir asker daha şehit oldu

    Hain teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı şehit düştü.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 13:16
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    Pençe Kilit bölgesinde bir asker daha şehit oldu

    Kocaeli'ye şehit ateşi düştü...

    Pençe Kilit Operasyon bölgesinde görev alan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı hain teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit oldu.

    Baba ocağı acı haberle kavruldu

    27 yaşındaki şehidin Kocaeli'deki baba ocağında yas hakim.

    Bayram ve Gül Sarı çiftinin oğlu Ömür Ertuğrul'un, bir kardeşinin olduğu öğrenildi.

    Sarı'nın naaşının, gün içinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirilmesi bekleniyor.

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