Pençe Kilit bölgesinde hain saldırı: 1 asker şehit oldu 4 asker yaralı Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, hain teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerin şehit düştüğünü 4 silah arkadaşının ise yaralandığını duyurdu.

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Türkiye'nin güney sınırlarının ötesinde 'teröristan' kurulmasına engel olunması için başlatılan harekat bölgelerinde Türk askerinin varlığı devam ediyor.

Bölgede güvenliği sağlayan Mehmetçik'e hain PKK terör örgütü mensupları saldırı girişiminde bulundu.

1 askerimiz şehit oldu

Bu hain saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı.

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

6 PKK'lı terörist öldürüldü

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."