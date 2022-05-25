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    Pençe Kilit bölgesinde İsveç yapımı tanksavar ele geçirildi

    MSB: Pençe Kilit Operasyonu kapsamında ele geçirilen mağarada çeşitli çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 de ele geçirildi.
    • 25.05.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 14:46
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    Pençe Kilit bölgesinde İsveç yapımı tanksavar ele geçirildi

    MSB: Pençe Kilit Operasyonu kapsamında ele geçirilen mağarada çeşitli çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 de ele geçirildi.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Pençe Kilit bölgesinde İsveç yapımı tanksavar ele geçirildi #1

    Pençe Kilit bölgesinde İsveç yapımı tanksavar ele geçirildi #2

    Pençe Kilit bölgesinde İsveç yapımı tanksavar ele geçirildi #3

    Pençe Kilit bölgesinde İsveç yapımı tanksavar ele geçirildi #4

    Pençe Kilit bölgesinde İsveç yapımı tanksavar ele geçirildi #5


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