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- Pençe Kilit bölgesinde İsveç yapımı tanksavar ele geçirildi
Pençe Kilit bölgesinde İsveç yapımı tanksavar ele geçirildi
MSB: Pençe Kilit Operasyonu kapsamında ele geçirilen mağarada çeşitli çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 de ele geçirildi.
- 25.05.2022 - 14:29
- Güncelleme : 25.05.2022 - 14:46
MSB: Pençe Kilit Operasyonu kapsamında ele geçirilen mağarada çeşitli çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 de ele geçirildi.
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