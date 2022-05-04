MSB, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini, operasyonun başarıyla devam ettiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor.

Şimdiye kadar 63 PKK'lı teröristin öldürüldüğü operasyonda sayısız hedef de yok edildi.

Böldege Mehmetçik'in ilerleyişi devam ederken arama-tarama faaliyetleri de icra ediliyor.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bu kapsamda aramalarda çok sayıda mühimmat ve teknik malzeme ele geçirildi.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi." denildi.

MSB, web sayfasında ele geçirilen mühümmatın listesini de yayınladı.

Pençe-Kilit bölgesinde PKK mühimmatları ele geçirildi ViDEO

Ele geçirilen mühümmat listesi

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kahraman Mehmetçik; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle Pençe-Kilit Operasyonu’nu başarıyla sürdürüyor.

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Operasyonda bugüne kadar 63 terörist etkisiz hâle getirilirken, arama-tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmeye devam ediliyor.

Son olarak ele geçirilenler şöyle:





- 20 adet el bombası

- 1 adet RPG-7 roketatar

- 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 3 adet şarjör

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 2 adet şarjör

- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek

- 13 adet RPG-7 antitank mühimmatı

- 1 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı

- 51 adet 82 mm havan mühimmatı

- 7 adet 60 mm havan mühimmatı

- 9 adet 82 mm havan HEAT mühimmatı

- 5,56 mm mühimmat

- 400 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı

- 1 adet Doçka makineli tüfek namlusu

- 13 adet basma düzenekli EYP

- EYP yapımında kullanılan muhtelif elektronik devre malzemesi

- İnfilaklı fiti

- Sıvı cıva

- 2 adet oksijen tüpü

- 3 adet telsiz vericisi

- 19 adet radyo frekans vericisi

- 1 adet Yaesu telsiz

- İlk yardım çantası

- 2 adet termal şemsiye

- Kafa feneri"



