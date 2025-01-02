Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya ait kamikaze İHA, Korkut ile imha edildi

Haber Merkezi

Güvenlik güçlerimizin yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait kamikaze İHA, ASELSAN tarafından üretilen Korkut hava savunma sistemi ile imha edildi.

Terör örgütüne ait kamikaze İHA'nın Korkut tarafından vurulduğu anlar kameraya yansıdı.

MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

Sistem, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi.

Proje, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladı.

Korkut ve 35 milimetre parçacıklı mühimmat Atom ile birlikte Türkiye, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe milli olarak ulaştı.

Dağıtık bir mimariye sahip olan Korkut sisteminde her bir takım birbirlerine telsizle bağlı 3 silah sistemi aracı ve 1 komuta kontrol aracından oluşuyor.

Her bir silah sistemi aracı stabilize insansız silah kulesi, Korkut sistemi için özel geliştirilen 3 boyutlu takip radarı, elektro-optik sensör paketi ve yüksek atım hızına sahip çift namlulu 35 milimetre silah sistemi ile görev yapıyor.

Komuta kontrol aracında ise 3 boyutlu arama radarı ile TV kamera, termal kamera ve lazer mesafe ölçerden oluşan elektro-optik sensör paketi bulunuyor.

Korkut, klasik tipte mühimmata ilave olarak yine ASELSAN tarafından geliştirilen 35 milimetre parçacıklı mühimmat Atom'u kullanıyor, alçak irtifa hava savunmasını uçak ve helikopterler gibi klasik hava tehditlerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı da en etkili şekilde icra ediyor.