Pençe-Kilit bölgesinde teröristler mağarada sıkıştırıldı

Yoğun yağış ve sise rağmen devam eden operasyonlarda bir grup teröristin sıkıştırıldığı mağara çevresinde, çatışmaların devam ettiği belirtildi…

Milli Savunma Bakanlığı’nın teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu açıkladığı Pençe-Kilit bölgesinde operasyonlara hız verildi.

Bir grup terörist mağarada sıkıştırıldı

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandolar, bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı.

AA’nın haberine göre mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Komutanlar sınırda

Öte yandan teröristlerin düzenlediği saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.

5 askerimiz şehit oldu

Türkiye bugün Pençe-Kilit bölgesinden gelen şehit haberleriyle sarsıldı.

5 asker, teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Ankara, Antalya, İzmir, Hatay ve Malatya'ya şehit ateşi düştü.

Çatışmada şehit düşen askerlerin kimlikleri de belli oldu.

Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli (Malatya), Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya (İzmir), Teğmen Abdulkadir Güler (Antalya), Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay (Hatay), Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan’ın (Ankara) şehadet haberleri ailelerine verildi.

(Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan)

(Şehit Teğmen Abdulkadir Güler)

(Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya)

(Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli)

(Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay)