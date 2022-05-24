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    Pençe-Kilit bölgesinde teröristler mağarada sıkıştırıldı

    Yoğun yağış ve sise rağmen devam eden operasyonlarda bir grup teröristin sıkıştırıldığı mağara çevresinde, çatışmaların devam ettiği belirtildi…
    • 24.05.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 17:13
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    Pençe-Kilit bölgesinde teröristler mağarada sıkıştırıldı

    Milli Savunma Bakanlığı’nın teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu açıkladığı Pençe-Kilit bölgesinde operasyonlara hız verildi.

    Bir grup terörist mağarada sıkıştırıldı

    Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandolar, bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı.

    AA’nın haberine göre mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

    Komutanlar sınırda

    Öte yandan teröristlerin düzenlediği saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.

    5 askerimiz şehit oldu

    Türkiye bugün Pençe-Kilit bölgesinden gelen şehit haberleriyle sarsıldı.

    5 asker, teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Ankara, Antalya, İzmir, Hatay ve Malatya'ya şehit ateşi düştü.

    Çatışmada şehit düşen askerlerin kimlikleri de belli oldu.

    Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli (Malatya), Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya (İzmir), Teğmen Abdulkadir Güler (Antalya), Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay (Hatay), Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan’ın (Ankara) şehadet haberleri ailelerine verildi.

    Pençe-Kilit bölgesinde teröristler mağarada sıkıştırıldı #1

    Pençe-Kilit bölgesinde teröristler mağarada sıkıştırıldı #2

    Pençe-Kilit bölgesinde teröristler mağarada sıkıştırıldı #3(Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan)

    Pençe-Kilit bölgesinde teröristler mağarada sıkıştırıldı #4(Şehit Teğmen Abdulkadir Güler)

    Pençe-Kilit bölgesinde teröristler mağarada sıkıştırıldı #5(Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya)

    Pençe-Kilit bölgesinde teröristler mağarada sıkıştırıldı #6(Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli)

    Pençe-Kilit bölgesinde teröristler mağarada sıkıştırıldı #7

    (Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay)


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