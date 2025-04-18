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Haber Merkezi

Teröristlere göz açtırılmıyor...

Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarayı daha imha etti.

Operasyonun detayları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi;

"ÇOK SAYIDA SİLAH VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ"

Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER