İHA
Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyet sonucu bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu.
MAĞARANIN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI
MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti." ifadelerine yer verildi.
Resmi X hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu mağaranın görüntülerine de yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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