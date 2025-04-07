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İHA

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyet sonucu bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu.

MAĞARANIN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti." ifadelerine yer verildi.

Resmi X hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu mağaranın görüntülerine de yer verildi.