Pençe - Kilit bölgesinde teröristlere ait mühimmatlar imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik hem içeride hem de dışarıda, teröristlere göz açtırmıyor. Pençe-Kilit bölgesinde göre yapan askerler, teröristlerden geriye kalan mühimmatları imha etmeyi ise ihmal etmiyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamada da, mühimmatlanın imha edildiği belirtildi.

Teröristlere ait silah ve mühimmat yok ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmatın imha edildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken bir yandan da gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere ait silah ve mühimmatı bularak imha etmeyi sürdürüyor" denildi.

Ele geçirilenler

Son olarak bölgedeki sığınıkta doçka makineli tüfek ve yaklaşık 2 bin doçka makineli tüfek mühimmatı, 210 havan mühimmatı, 46 adet RPG-7 anti personel mühimmatı, 5 adet RPG-7 anti tank mühimmatının ele geçirilip, imha edildiği belirtildi.