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    Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 16:20
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    Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü

    Mili Savunma Bakanlığı: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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