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- Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 28.09.2022 - 16:18
- Güncelleme : 28.09.2022 - 16:20
Mili Savunma Bakanlığı: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
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