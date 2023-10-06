Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

AA & Ensonhaber

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 30 Eylül 2023 tarihinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Ekim'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.