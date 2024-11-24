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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara daha bulundu.

Barınma ve saklanma amacıyla kullanılan mağara teröristlerden temizlendi.. Mağarada yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Mağaranın görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"TERÖRİSTLERİN MAĞARASI İMHA EDİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde arama tarama görevine ara vermeden devam ediyor.



Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlendi.

"HEPSİ KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ"