Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

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Mehmetçik, terörle mücadelesini sürdürüyor.

İnlerine hapsolan hainleri bir bir tespit eden kahramanlar, sarı torbalara koyana kadar da durmuyor.

Kahramanca mücadele sırasında ise üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan çatışmalarla ilgili bilgi verdi.

1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit harekat bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan 1 askerin kaldırıldıkları hastanede şehit oldukları açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: