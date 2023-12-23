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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 16 terörist öldürüldü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 16 terörist öldürüldü Üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bölgede devam eden operasyonlarda, öldürülen terörist sayısı 16'ya çıktı.