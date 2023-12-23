Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 16 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor.
Bu mücadelede acı haberler de maalesef geliyor.
6 askerimiz daha şehit oldu
Dün 6 askerimizi şehit olduğu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden bugün de üzücü haber geldi.
Bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu bir asker de yaralandı.
16 terörist öldürüldü
Bölgede devam eden operasyonlar kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya çıktı.
"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimizin bölgede etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 16'ya yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.
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