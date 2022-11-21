Pençe Kılıç harekatından görüntüler

TSK'nın terör örgütüne yaptığı Pençe Kılıç operasyonda PKK'nın para kaynağı olan petrol noktaları da imha edildi.

Pençe Kılıç harekat kapsamında Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı.

Vurulan hedeflerin arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı'nın da yer alması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen harekatta muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'larla birlikte 70'e yakın hava aracı görev aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Irak'ın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri imha etti.

89 hedef vuruldu

Harekatın ilk aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar 81 hedefi imha etti. Sabah saatlerinde devam eden harekatla vurulan hedef sayısı 89'a yükseldi.

Terör örgütüne büyük darbe vuran operasyondan gelen görüntüler ise çok sayıda teröristin yanı sıra hedeflerin de tam isabetle etkisiz hale getirildiğini gösterdi.

Petrol noktalarından, barınaklara dümdüz edilen terör yuvalarından geriye moloz yığınları kaldı.

"İnleri başlarına yıkıldı"

Bakan Akar, harekata ilişkin "Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabı bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.