Pençe Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi sonucunda yaralanana Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

ensonhaber.com

Türkiye'de yürekler şehit haberiyle dağlandı.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde yürütülen çalışmalar esnasında terör örgütü mensupları taciz ateşi açtı.

Piyade Uzman Çavuş Ali Demir, taciz ateşi sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kara haber ise çok gecikmedi.

"Silah arkadaşımız şehit olmuştur"

Milli Savunma Bakanlığı o haberi şu cümlelerle duyurdu;

Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ali Demir ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Yaşar Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Demir için taziye mesajı yayımladı. Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini aktardı.