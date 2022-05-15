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- Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 terörist öldürüldü
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 terörist öldürüldü
MSB, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 95'e yükseldiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 15.05.2022 - 15:27
- Güncelleme : 15.05.2022 - 15:38
Kahraman Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu başarı ile devam ediyor.
Bölgedeki her taşın altını kopntrol eden kahraman askerlerimiz PKK'lı teröristlerin inlerini tek tek başlarına yıkıyor.
Öldürülen terörist sayısı 95 oldu
Bu kapsamda bölgedeki çatışmalarda 10 hain daha öldürüldü.
Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit’te etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 95’e yükseldi." ifadelerine yer verdi.