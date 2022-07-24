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    Pençe Kilit operasyon bölgesinde 2 PKK'lı öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 16:59
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    Pençe Kilit operasyon bölgesinde 2 PKK'lı öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlere göz açtırmıyor.

    Kahraman Türk askeri, teröristleri inlerinde leş etmeye devam ediyor.

    Her geçen gün başarılı bir haberin geldiği askerler bu kez de Pençe Kilit bölgesinde teröristlerin işini bitirdi.

    "2 terörist etkisiz hale getirildi"

    Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu haberde şu ifadeler kullanıldı;

    "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."

    Pençe Kilit operasyon bölgesinde 2 PKK lı öldürüldü #1


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