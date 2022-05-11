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    Pençe Kilit Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 76 oldu

    Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon kapsamında, 3 terörist daha öldürüldü. Toplamda leş edilen terörist sayısı da 76'ya yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 17:04
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    Pençe Kilit Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 76 oldu

    Kahraman Türk askeri, bölücü terör örgütlerinin kökünü kazıyor.

    Vatanı uğruna canını hiçe sayan kahraman komandolar, teröristlerin korkulu rüyası.

    Hain teröristlerin inlerini başına yıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, çeşitli operasyon bölgelerindeki başarısını her geçen gün artırıyor.

    Operasyon bölgesinde 76 terörist öldürüldü

    Bir başarıyı daha duyuran Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde öldürülen terörist sayısının 76'ya yükseldiğini aktardı.

    3 terörist daha etkisiz hale getirildi

    Sevindirici haberi yayınlayan Bakanlık, şu ifadelere yer verdi;

    "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 76’ya yükseldi."

    Pençe Kilit Operasyonu nda öldürülen terörist sayısı 76 oldu #1

    Pençe Kilit Operasyonu nda öldürülen terörist sayısı 76 oldu #2


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