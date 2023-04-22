Pençe Kilit operasyon bölgesinde 3 terörist öldürüldü

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Kahraman Türk askeri hain teröristlerle mücadelesini sürdürüyor.

Askerler, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla terörün kökünü kazıyacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerinin bir başarısını daha duyurdu.

Haber bu kez Pençe Kilit harekatından.

Bakanlık, o açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Nefesimiz enselerinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek!