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    Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 14:56
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    Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvverleri Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri birer birer yok ediyor.

    Vatan uğruna canını hiçe sayan kahraman komandolar, farklı operasyon bölgelerindeki başarıları günden güne artırıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı bu kez, Pençe Kilit bölgesinden iyi bir haber duyurdu.

    5 terörist etkisiz hale getirildi

    Bakanlık, duyurusunda şu ifadelere yer verdi;

    "Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

    Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 5 terörist öldürüldü #1


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