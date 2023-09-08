TSK'dan PKK'ya darbe! Sözde Zagros sorumlusu etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’i etkisiz hâle getirdi.

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Kahraman Türk askeri davasından vazgeçmiyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır hattında ve yurt içinde terör belasının kökünü kazımakta kararlı.

Operasyon bölgelerinde her geçen gün bir başka başarı elde eden kahraman askerler, teröristleri inlerinde etkisiz hale getiriyor.

PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, bir başarılı haberi daha duyurdu.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'nın sözde Zagros sorumlusu Şerzan Mava kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel etkisiz hâle getirildi

Bakanlık, o açıklamada şu cümleleri aktardı;