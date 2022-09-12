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Pençe-Kilit Operasyonlarında 371 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonlarında 371 terörist etkisiz hale getirildi

Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 4 binden fazla sığınak ile 2 binden fazla mayın/EYP'nin imha edildiğini bildirdi.