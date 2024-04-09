Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu bildirildi.
Yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 Nisan 2024 tarihinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.
Şehit Hikmet Aslan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.
Ailesine acı haber verildi
27 yaşındaki Hikmet Aslan'ın şehadet haberi Niğde merkez Değirmenli beldesindeki ailesine ulaştı.
Yetkililer şehadet haberini babası İdris ve annesi Gülbahar ile Orhanlı beldesinde yaşayan eşi Kübra Aslan'a bildirdi.
Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehidin bir çocuğunun olduğu öğrenildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış