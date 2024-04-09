Haberler



Gündem



Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.