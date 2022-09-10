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    Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde devam Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • 10.09.2022 - 18:32
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    Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor.

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    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    2 terörist etkisiz hale getirildi

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

    Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1


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